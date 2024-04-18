Мер Івано-Франківська спростовує інформацію росЗМІ про влучання по військових

Повідомлення російських державних медіа, нібито в Івано-Франківську є влучання по розташуванню українських військових, є неправдою. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, ціллю ударів були об’єкти критичної інфраструктури, але всі безпілотники вдалося знищити, повідомляє Радіо Свобода.

"Ворог пробує сьогодні використовувати паніку. Неправда те, що вони написали. Це не відповідає дійсності. Я певні речі не можу говорити, тому що це може нашкодити нашій інфраструктурі… тобто удари були по критичній інфраструктурі. І ще хочу сказати, що всі цілі були збиті, але, на жаль, уламки… і було відповідно загоряння, задимлення" , – розповів Марцінків.

Уранці 18 квітня російські сили атакували Україну дронами Shahed іранського походження. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про збиття усіх 13 ударних безпілотників. Під ударом перебувала, зокрема, Івано-Франківська область та обласний центр.

Російське державне агентство "РИА Новости" стверджувало, що сили РФ ударили по розташуванню українських військових в Івано-Франківську, а також писало про атаку по аеродрому в Коломиї.

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