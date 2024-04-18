Мэр Ивано-Франковска опровергает информацию росСМИ о попадании по военным

Сообщение российских государственных медиа, якобы в Ивано-Франковске есть попадание по расположению украинских военных, является ложью. Об этом заявил городской голова Руслан Марцинкив. По его словам, целью ударов являлись объекты критической инфраструктуры, но все беспилотники удалось уничтожить, сообщает Радио Свобода.

"Враг пытается сегодня использовать панику. Неправда то, что они написали. Это не соответствует действительности. Я определенные вещи не могу говорить, потому что это может навредить нашей инфраструктуре… то есть удары были по критической инфраструктуре. И еще хочу сказать, что все цели были сбиты, но, к сожалению, обломки… и было соответственно возгорание, задымление" , – рассказал Марцинкив.

Утром 18 апреля российские силы атаковали Украину дронами Shahed иранского происхождения. В Воздушных силах ВСУ сообщили о сбитии всех 13 ударных беспилотников. Под ударом находились, в частности, Ивано-Франковская область и областной центр.

Российское государственное агентство "РИА Новости" утверждало, что силы РФ ударили по расположению украинских военных в Ивано-Франковске, а также писало об атаке по аэродрому в Коломне.

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