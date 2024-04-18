У держбюджеті виникла діра у 4 млрд через повільність Заходу – Мінфін

Дефіцит військової допомоги, яка мала надійти від партнерів, змусив Кабмін витратити 4 млрд доларів на закупівлю озброєння та боєприпасів. Таку заяву зробив міністр фінансів України Сергій Марченко під час п'ятого міністерського круглого столу Світового банку та МВФ у Вашингтоні, повідомляє Новое время.

Як інформує Марченко, ці витрати були незапланованими, і тому створили у бюджеті діру.

За словами Марченка, нині Україна відчуває недостатню кількість фінансування та озброєння.

«4 млрд доларів США — саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив уряд, за умов, коли не вистачало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету» , — зазначив він.

За його словами, зараз потрібно знайти шляхи фінансування потреб України — зокрема, нарешті, передати заморожені російські активи Києву. Він також зазначив, що Україна не зможе перемогти агресора, якщо партнери не допоможуть зрівняти її військові ресурси з ресурсами РФ.