В госбюджете возникла дыра в 4 млрд из-за медлительности Запада – Минфин

Дефицит военной помощи, которая должна была поступить от партнеров, заставил Кабмин потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения и боеприпасов. Такое заявление сделал министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе пятого министерского круглого стола Всемирного Банка и МВФ в Вашингтоне, сообщает Новое время.

Как информирует Марченко, эти расходы были незапланироваными, и потому создали в бюджете дыру.

По словам Марченко, в настоящее время Украина ощущает недостаточное количество финансирования и вооружения.

«4 млрд долларов США — именно такой объем средств на закупку вооружения потратило правительство, в условиях, когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета» , — отметил он.

По его словам, сейчас нужно найти пути финансирования потребностей Украины — в частности, наконец, передать замороженные российские активы Киеву. Он также отметил, что Украина не сможет победить агрессора, если партнеры не помогут уравнять ее военные ресурсы с ресурсами РФ.