У Повітряних силах назвали ціль нового удару "шахедами" по Україні
У ніч проти четверга, 18 квітня, основні свої зусилля ворог направив на Івано-Франківськ. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, коментуючи удар РФ "шахедами", повідомляє Новое время.
«Ворог вважає, що там знаходяться якісь цілі, які достойні їхньої уваги», — сказав він в ефірі телемарафону.
За його словами, БПЛА летіли стандартними маршрутами, виконували у тому числі розвідувальну функцію.
«Намагалися комбінувати, обходити різними ділянками місцевості. Зазвичай, це важкодоступні ділянки вздовж річок, балок, куди складно дістатися вогневим мобільним групам», — сказав він.
Спікер заявив, що дрони намагалися обходити Івано-Франківськ і атакувати місто з різних сторін — півночі, півдня.
«Також йшли шеренгою, щоб складніше було їх уразити. Протягом тривоги вони використовували то групи, то окремі дрони», — розповів він.
За його словами, таким чином шахеди намагалися максимально заплутати слід.
«Однак попри таку тактику нашим Силам оборони вдалося ліквідувати всі БПЛА», — сказав він.
Як повідомлялося, у ніч на 18 квітня російські війська запустили групу шахедів територією України, частина з них атакувала західні області.
Вибухи було чути на Хмельниччині та в Івано-Франківську — метою була критична інфраструктура.
Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі 13 шахедів, запущених росіянами.