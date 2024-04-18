У Повітряних силах назвали ціль нового удару "шахедами" по Україні

У ніч проти четверга, 18 квітня, основні свої зусилля ворог направив на Івано-Франківськ. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, коментуючи удар РФ "шахедами", повідомляє Новое время.

«Ворог вважає, що там знаходяться якісь цілі, які достойні їхньої уваги» , — сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, БПЛА летіли стандартними маршрутами, виконували у тому числі розвідувальну функцію.

«Намагалися комбінувати, обходити різними ділянками місцевості. Зазвичай, це важкодоступні ділянки вздовж річок, балок, куди складно дістатися вогневим мобільним групам» , — сказав він.

Спікер заявив, що дрони намагалися обходити Івано-Франківськ і атакувати місто з різних сторін — півночі, півдня.

«Також йшли шеренгою, щоб складніше було їх уразити. Протягом тривоги вони використовували то групи, то окремі дрони» , — розповів він.

За його словами, таким чином шахеди намагалися максимально заплутати слід.

«Однак попри таку тактику нашим Силам оборони вдалося ліквідувати всі БПЛА» , — сказав він.

Як повідомлялося, у ніч на 18 квітня російські війська запустили групу шахедів територією України, частина з них атакувала західні області.

Вибухи було чути на Хмельниччині та в Івано-Франківську — метою була критична інфраструктура.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити усі 13 шахедів, запущених росіянами.