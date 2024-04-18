В Воздушных силах назвали цель нового удара "шахедами" по Украине

В ночь на четверг, 18 апреля, основные свои усилия враг направил на Ивано-Франковск. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, комментируя удар РФ "шахедами", сообщает Новое время.

"Враг считае ﻿ т, что там находятся какие-то цели, которые достойны их внимания" , - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, БПЛА летели по стандартным маршрутам, выполняли в том числе разведывательную функцию.

«Пытались комбинировать, обходить разными участками местности. Обычно это труднодоступные участки вдоль рек, балок, куда сложно добраться огневым мобильным группам» , — сказал он.

Спикер заявил, что дроны пытались обходить Ивано-Франковск и атаковать город с разных сторон – севера, юга.

«Также шли шеренгой, чтобы сложнее было их поразить. В течение тревоги они использовали то группы, то отдельные дроны» , – рассказал он.

По его словам, таким образом, шахеды пытались максимально запутать след.

«Однако, несмотря на такую тактику, нашим Силам обороны удалось ликвидировать все БПЛА» , — сказал он.

Как сообщалось, в ночь на 18 апреля российские войска запустили группу шахедов по территории Украины, часть из них атаковала западные области.

Взрывы были слышны в Хмельницкой области и в Ивано-Франковске — целью была критическая инфраструктура.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все 13 шахедов, запущенных россиянами.