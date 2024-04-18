Графіки відключень на Харківщині та аварійна допомога з Європи: ситуація в енергетиці

Графіки відключень застосовують у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині. Україна продовжує отримувати аварійну допомогу від інших країн через дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомили﻿ у міністерства енергетики.

"Вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги склав менше відсотка від добового обсягу споживання електроенергії" , – зазначили у Міненерго.

Станом на ранок, також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. Прогнозний обсяг залученої електроенергії складе близько 2% від загального обсягу споживання, зазначили в міністерстві.

"Нагадаємо, що залучення аварійної допомоги від країн-сусідів - стандартний інструмент взаємодії синхронізованих енергосистем у разі екстреної потреби в електроенергії. Україна, як і наші партнери, у разі потреби та за можливості також надає аварійну допомогу. Станом на ранок обмеження для споживачів (окрім Харківщини та Кривого Рогу) не передбачаються" , – зауважили у відомстві.

Однак, враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі ворожими атаками, а також різке зниження температури та відповідно збільшення навантаження на енергосистему, важливим є розумне споживання електроенергії.