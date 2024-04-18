Графики отключений на Харьковщине и аварийная помощь из Европы: ситуация в энергетике

Графики отключений применяют в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге и Донецкой области. Украина продолжает получать аварийную помощь от других стран из-за дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщили в министерстве энергетики.

"Вчера в вечерние пиковые часы происходили экстренные поставки электроэнергии из Румынии, Польши и Словакии. Объем помощи составил менее процента от суточного объема потребления электроэнергии" , - отметили в Минэнерго.

По утрам также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран. Прогнозный объем привлеченной электроэнергии составит около 2% общего объема потребления, отметили в министерстве.

"Напомним, что привлечение аварийной помощи от стран-соседей - стандартный инструмент взаимодействия синхронизированных энергосистем в случае экстренной потребности в электроэнергии. Украина, как и наши партнеры, в случае необходимости и по возможности также оказывает аварийную помощь. По утрам ограничения для потребителей (кроме Харьковщины и Кривого Рога) не предусматриваются" , – отметили в ведомстве.

Однако, учитывая значительные повреждения, нанесенные энергосистеме враждебными атаками, а также резкое снижение температуры и соответственно увеличение нагрузки на энергосистему, важно разумное потребление электроэнергии.