У ЄС вважають ризикованою ідею США дати Україні гроші під заставу активів РФ – FT

Пропозиції щодо передачі заморожених російських активів на суму понад 260 млрд євро Україні мають юридичні ризики. Про це заявила Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку. Посилаючись на матеріали Financial Times, повідомляє Новое время.

«Коментарі Лагард вказують на трансатлантичний розкол через прагнення залучити десятки мільярдів євро боргу для України під заставу майбутніх прибутків, отриманих від російських державних активів, заморожених західними країнами» , — зазначає видання.

Виступаючи на заході у Вашингтоні 17 квітня, незадовго до того, як міністри фінансів західних країн мали обговорити останні пропозиції, Лагард заявила, що вони викликають серйозне занепокоєння серед юристів, зокрема в адміністрації США.

«Я бачила чотири різні схеми чи пропозиції, що дозволяють обійти те, що багато юристів вважають дуже серйозною юридичною перешкодою, яку можна витлумачити як порушення міжнародного правового порядку» , — сказала голова ЄЦБ.

Вона додала, що робота над пропозиціями продовжується.

«Перехід від заморожування активів до їх конфіскації та позбавлення від них — це те, до чого потрібно ставитись дуже уважно» , — сказала Лагард, попередивши, що це може спричинити порушення міжнародного порядку, який ви хочете захистити; те, що ви хотіли б, щоб Росія шанувала.

Після безрезультатних дебатів група країн G7 заявила 17 квітня ввечері:

«Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб РФ заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях доти залишатимуться іммобілізованими відповідно до наших відповідних правових систем».

У ньому додано:

«Ми продовжимо працювати над усіма можливими способами, за допомогою яких заморожені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем».

Як пише FT, у G7 виникли розбіжності щодо того, що робити з російськими активами вартістю 260 млрд євро, замороженими Заходом з того часу, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вашингтон підтримав ідею повної конфіскації резервів та передачі їх Україні. Європейські чиновники побоюються, що ця ідея може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки.

Країни ЄС воліли б віддавати Києву лише прибуток, отриманий від базових активів.