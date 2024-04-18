В ЕС сочли рискованной идею США дать Украине деньги под залог активов РФ – FT

Предложения по передаче замороженных российских активов на сумму более 260 млрд евро Украине несут юридические риски. Об этом заявила Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка. Ссылаясь на материалы Financial Times, сообщает Новое время.

«Комментарии Лагард указывают на трансатлантический раскол из-за стремления привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих прибылей, полученных от российских государственных активов, замороженных западными странами» , — отмечает издание.

Выступая на мероприятии в Вашингтоне 17 апреля, незадолго до того, как министры финансов западных стран должны были обсудить последние предложения, Лагард заявила, что они вызывают серьезную обеспокоенность среди юристов, в том числе в администрации США.

«Я видела четыре различных схемы или предложения, позволяющие обойти то, что многие юристы считают очень серьезным юридическим препятствием, которое можно истолковать как нарушение международного правового порядка» , — сказала глава ЕЦБ.

Она добавила, что работа над предложениями продолжается.

«Переход от замораживания активов к их конфискации и избавлению от них — это то, к чему нужно относиться очень внимательно» , — сказала Лагард, предупредив, что это может повлечь за собой «нарушение международного порядка, который вы хотите защитить; то, что вы хотели бы, чтобы Россия уважала».

После безрезультатных дебатов группа стран G7 заявила 17 апреля вечером:

«Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы РФ заплатила за ущерб, который она причинила Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться иммобилизованными в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами».

В нем добавлено:

«Мы продолжим работать над всеми возможными способами, с помощью которых замороженые российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины, в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами».

Как пишет FT, в G7 возникли разногласия по поводу того, что делать с российскими активами стоимостью 260 млрд евро, замороженными Западом с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Вашингтон поддержал идею полной конфискации резервов и передачи их Украине. Европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Страны ЕС предпочли бы отдавать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов.