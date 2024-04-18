Росіяни поскаржилися на атаку одного з найбільших хімзаводів під Ростовом

У ніч проти четверга, 18 квітня, три безпілотники атакували Кам’янський хімічний завод у Ростовській області. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Новое время.

Як пише російський Telegram-канал Astra, всі дрони начебто були збиті, але один із них упав на територію заводу, пошкодивши адміністративну будівлю.

Раніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв, що «унаслідок падіння уламків БПЛА, у Кам’янську на будівлі промислового призначення пошкоджено скління». Який саме об'єкт було атаковано, губернатор тоді не уточнив.

Крім того, за інформацією Голубєва, один з працівників заводу дістав легкі поранення.

За інформацією Astra, комбінат Кам’янський є одним з найбільших хімічних підприємств півдня Росії. У 2011 році ЦРУ частково розкрило інформацію, пов’язану з розробкою в СРСР міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі РТ-2. У документах американського розвідувального відомства комбінат у Каменську-Шахтинському вказаний як місце виробництва композитного палива для ракетних двигунів цього типу і розміщення випробувальних установок.