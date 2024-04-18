Россияне пожаловались на атаку одного из крупнейших химзаводов под Ростовом

В ночь на четверг, 18 апреля, три беспилотника атаковали Каменский химический завод в Ростовской области.﻿ Об этом пишут росСМИ, сообщает Новое время.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, все дроны якобы были сбиты, но один из них упал на территорию завода, повредив административное здание.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что «в результате падения обломков БПЛА, в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление». Какой именно объект был атакован, губернатор тогда не уточнил.

Кроме того, по информации Голубева, один из работников завода получил легкие ранения.

По информации Astra, комбинат Каменский является одним из крупнейших химических предприятий юга России. В 2011 году ЦРУ частично раскрыло информацию, связанную с разработкой в СССР межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2. В документах американского разведывательного ведомства комбинат в Каменске-Шахтинском указан как место производства композитного топлива для ракетных двигателей этого типа и размещения испытательных установок.