В Україну відправлять нову ЗРК Iris-T в найближчі кілька тижнів – Bild

Україна отримає нову ЗРК Iris-T SLM вже «найближчими кількома тижнями». Про це заявив Гельмут Раух, керівник збройової компанії Diehl Defence, яка виготовляє зенітно-ракетні комплекси. З посиланням на Bild, повідомляє Новое время.

Про це він заявив кореспонденту видання під час візиту до Києва разом з віцеканцлером та міністром економіки Німеччини Робертом Габеком.

«Три наші системи вже перебувають в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна — всього за кілька тижнів» , — сказав він.

Німецька делегація прибула до України 18 квітня.

Видання пише, що у Києві Габек зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком. Потім віцеканцлер вирушить до Кишинева, де у нього запланована зустріч із прем'єр-міністром Молдови Доріном Речаном.

Наприкінці березня ФРН підтвердила надання Україні другої системи ППО IRIS-T та пообіцяла ще чотири. Українська влада заявляла про її ефективність — ЗРК збиває «дев'ять із десяти цілей».