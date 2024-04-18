В Украину отправят новую ЗРК Iris-T в ближайшие несколько недель – Bild

Украина получит новую ЗРК Iris-T SLM уже «в ближайшие несколько недель». Об этом заявил Гельмут Раух, руководитель оружейной компании Diehl Defence, которая производит зенитно-ракетные комплексы. Со ссылкой на Bild, сообщает Новое время.

Об этом он рассказал корреспонденту издания во время визита в Киев вместе с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Габеком.

«Три наши системы уже находятся в Украине, и еще больше будет поставлено в этом году. Следующая — всего через несколько недель» , — сказал он.

Немецкая делегация прибыла в Украину 18 апреля.

Издание пишет, что в Киеве Габек должен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром экономики Юлией Свириденко и министром энергетики Германом Галущенко. Затем вице-канцлер отправится в Кишинев, где у него запланирована встреча с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.

В конце марта ФРГ подтвердила предоставление Украине второй системы ПВО IRIS-T и пообещала еще четыре. Украинские власти заявляли о ее эффективности — ЗРК сбивает «девять из десяти целей».