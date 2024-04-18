Литва закликала відмовитися від подвійних стандартів у підтримці України та Ізраїлю

Президент Литви Гітанас Науседа вважає неприйнятними подвійні стандарти, які застосовують Захід у наданні допомоги Ізраїлю та підтримці України. Про це Науседа сказав журналістам у Брюсселі. З посиланням на LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Неприйнятно, що ми, як ви правильно сказали, застосовуємо подвійні стандарти. Наша допомога Ізраїлю, безумовно, не конкурує і не повинна конкурувати з нашою увагою до України. Я вважаю, що якщо ми принципові й дійсно стоїмо за демократичні цінності, ми повинні підтримувати й тих, і інших, а не підраховувати - одному даємо стільки-то, а іншому стільки-то" , - наголосив литовський президент.

Науседа зробив ці зауваження в той час, коли президент України Володимир Зеленський закликав союзників продемонструвати таку ж єдність щодо України, яку Захід продемонстрував після нападу Ірану на Ізраїль.