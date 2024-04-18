Литва призвала отказаться от двойных стандартов в поддержке Украины и Израиля

Президент Литвы Гитанас Науседа считает неприемлемыми двойные стандарты, применяемые Западом в оказании помощи Израилю и поддержке Украины. об этом Науседа сказал журналистам в Брюсселе. Со ссылкой на LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

"Неприемлемо, что мы, как вы правильно сказали, применяем двойные стандарты. Наша помощь Израилю, безусловно, не конкурирует и не должна конкурировать с нашим вниманием к Украине. Я считаю, что если мы принципиальны и действительно стоим за демократические ценности, мы должны поддерживать и тех, и других, а не подсчитывать – одному даем столько-то, а другому столько-то" , – подчеркнул литовский президент.

Науседа сделал эти замечания в то время, когда президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников продемонстрировать такое же единство по отношению к Украине, которое Запад продемонстрировал после нападения Ирана на Израиль.