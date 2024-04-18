Суд дозволив конфіскувати активи ексдиректора "Мотор Січ" Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.﻿ Про це заявила директорка Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих, повідомляє Укрінформ.

«Щойно Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України про застосування санкції у вигляді стягнення активів до Богуслаєва та Кононенка. В дохід держави стягнуто корпоративні права (Мотор банк, Мотор Гарант (страхова), Вінницький авіаційний завод та інші підприємства), нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти (досить значна сума), зброя та інші активи» , - поінформувала Богатих.

Вона додала, що «по окремих активах третіх осіб суд відмовив - оскаржуватимемо».

Богатих подякувала Офісу генерального прокурора, Службі безпеки України, НАЗК, АРМА, ДПС, іншим органам, громадським організаціям, які активно працювали для збору належної доказової бази.

«Апеляція попереду, але перший раунд наш» , - підкреслила Богатих.

Як повідомлялося, 22 січня Міністер ﻿ ство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Кононенка.

Мін’юст просив стягнути у цих осіб, пов’язаних сталими бізнес-зв’язками, понад 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більше ніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК «Мотор-Гарант», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ТОВ «Вертольоти МСБ», 2 000 000 шт. простих іменних акцій емітента акціонерного товариства «Мотор-Банк», їх частки в статутному капіталі ТОВ "Фірма «Жекон»", а також грошові кошти на рахунках в АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор-Банк», майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.

23 жовтня 2022 року СБУ затримала Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" за підозрою у колабораційної діяльності та пособництві РФ.

Затримання відбулося в межах кримінального провадження про незаконне постачання з боку "Мотор Січі" товарів військового призначення для російської штурмової авіації. За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій авіадвигунів до Росії. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Напередодні суд продовжив строк тримання під вартою колишньому президенту “Мотор Січі” В'ячеславу Богуслаєву та його спільнику до 10 червня.

У жовтні 2023 року СБУ передала до суду справу Богуслаєва та заарештувала його активи на понад 12 млрд грн.

Раніше у розслідуванні Bihus.Info зазначалося, що Кононенко і Богуслаєв володіють у Росії компаніями "Борисфен", "Лосиный остров", ЦИАМ, "Авиаремонт-МС", ВКМС та ВК-МС.