Суд разрешил конфисковать активы эксдиректора "Мотор Січ" Богуслаева

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов экспрезидента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко. Об этом заявила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции, сообщает Укринформ.

«Только что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о применении санкции в виде взыскания активов к Богуслаеву и Кононенко. В доход государства взысканы корпоративные права (Мотор банк, Мотор Гарант (страховая), Винницкий авиационный завод и другие предприятия), недвижимость, земельные участки, денежные средства (достаточно значительная сумма), оружие и другие активы» , - проинформировала Богатых .

Она добавила, что «по отдельным активам третьих лиц суд отказал – будем обжаловать».

Богатых поблагодарила Офис генерального прокурора, Службу безопасности Украины, НАПК, АРМА, ГНС, другие органы, общественные организации, которые активно работали для сбора надлежащей доказательной базы.

"Апелляция впереди, но первый раунд наш" , - подчеркнула Богатых.

Как сообщалось, 22 января Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов экспрезидента АО "Мотор Сич" Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Кононенко.

Минюст просил взыскать у этих лиц, связанных постоянными бизнес-связями, более 30 единиц недвижимого имущества (жилищных/нежилых помещений, земельных участков), корпоративные права более 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК «Мотор-Гарант», ООО «Винницкий авиационный завод», ООО «Вертолеты МСБ», 2 000 000 шт. простых именных акций эмитента акционерного общества "Мотор-Банк", их доли в уставном капитале ООО "Фирма "Жекон"", а также денежные средства на счетах в АО "ПУМБ" и АО "Мотор-Банк", имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы, большое количество огнестрельного оружия.

23 октября 2022 года СБУ задержала Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сичи" по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничестве РФ.

Задержание произошло в рамках уголовного производства о незаконных поставках со стороны "Мотор Сичи" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По данным следствия, чиновники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий авиадвигателей в Россию. Получившуюся продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Накануне суд продлил срок содержания под стражей бывшему президенту Мотор Сечи Вячеславу Богуслаеву и его сообщнику до 10 июня.

В октябре 2023 года СБУ передала в суд дело Богуслаева и арестовала его активы более чем на 12 млрд грн.

Ранее в расследовании Bihus.Info отмечалось, что Кононенко и Богуслаев владеют в России компаниями "Борисфен", "Лосиный остров", ЦИАМ, "Авиаремонт-ТС", ВКМС и ВК-ТС.