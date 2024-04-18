"Тіньовий флот" РФ у Балтійському морі спричинити екологічну катастрофу – МЗС Швеції

Росія може створити екологічну катастрофу, переправляючи застарілі нафтові танкери через Балтійське море, і закликав створити нові правила й механізми для запобігання цьому. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом в інтерв'ю The Guardian, повідомляє Укрінформ.

За його словами, близько половини всієї російської нафти, що транспортується морем, проходить через Балтійське море і води Данії. При цьому компанії часто працюють непрозоро і використовують міжнародні води, щоб уникнути перевірок. Цей нафтовий флот приносить величезні прибутки Росії для війни в обхід західних санкцій.

"Ми всі постраждаємо, якщо виникне серйозна проблема через зіткнення або витік нафти з одного з цих кораблів, які у багатьох випадках не придатні для мореплавства. Росію анітрохи не турбує той факт, що ці кораблі можуть спричинити серйозний екологічний хаос у морях" , - сказав Більстрьом.

Він нагадав, що кожна держава, яка є членом Міжнародної морської організації, несе відповідальність за дотримання правил і положень ІМО і має право вимагати від капітана судна, яке не вважається придатним до плавання, вжити заходів перед виходом з порту. Однак деякі країни північної Європи бояться реакції Росії і не втручаються, щоб Москва не вважала, що Балтійське море стає власністю НАТО, перекриваючи доступ Росії до моря з Санкт-Петербурга та інших портів, зокрема з Калінінграда.

За словами Більстрьома, вступ Швеції і Фінляндії до НАТО змінив стратегічну ситуацію в Балтійському морі, оскільки Росія залишилася єдиною країною з балтійським узбережжям, яка не є членом Альянсу. Швеція вже зробила кроки щодо посилення шведської присутності на Готланді, сказав він.