"Теневой флот" РФ в Балтийском море повлечет за собой экологическую катастрофу - МИД Швеции

Россия может создать экологическую катастрофу, переправляя устаревшие нефтяные танкеры через Балтийское море, и призвал создать новые правила и механизмы для предотвращения этого. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в интервью The Guardian, сообщает Укринформ.

По его словам, около половины всей российской нефти, транспортируемой по морю, проходит через Балтийское море и воды Дании. При этом компании часто работают непрозрачно и используют международные воды во избежание проверок. Этот нефтяной флот приносит огромные доходы России для войны в обход западных санкций.

"Мы все пострадаем, если возникнет серьезная проблема из-за столкновения или утечки нефти с одного из этих кораблей, которые во многих случаях не пригодны для мореходства. Россию ничуть не беспокоит тот факт, что эти корабли могут повлечь за собой серьезный экологический хаос в морях" , - сказал он. Бильстрем.

Он напомнил, что каждое государство, являющееся членом Международной морской организации, несет ответственность за соблюдение правил и положений ИМО и имеет право требовать от капитана судна, не считающегося пригодным к плаванию, принять меры перед выходом из порта. Однако некоторые страны северной Европы боятся реакции России и не вмешиваются, чтобы Москва не считала, что Балтийское море становится собственностью НАТО, перекрывая доступ России к морю из Санкт-Петербурга и других портов, в частности из Калининграда.

По словам Бильстрема, вступление Швеции и Финляндии в НАТО изменило стратегическую ситуацию в Балтийском море, поскольку Россия осталась единственной страной с балтийским побережьем, не являющейся членом Альянса. Швеция уже сделала шаги по усилению шведского присутствия на Готланде, сказал он.