Через дефіцит в енергосистемі для промисловості обмежеть споживання електроенергії – ДТЕК

Через дефіцит в енергосистемі, з 18:00 до 22:00 для промисловості будуть застосовані обмеження.﻿ Про це йдеться в повідомленні ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

"Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості" , - йдеться у повідомленні.

Обмеження не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

За даними "Укренерго", дефіцит електроенергії буде наявний в енергосистемі протягом майже всієї доби.

Нагадаємо, через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині, обмеження діють і сьогодні.