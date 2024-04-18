Из-за дефицита в энергосистеме для промышленности ограничат потребление электроэнергии – ДТЭК
Из-за дефицита в энергосистеме, с 18:00 до 22:00 для промышленности будут применены ограничения. Об этом говорится в сообщении ДТЭК, сообщает Экономическая правда.
"Из-за масштабов повреждений, нанесенных российскими оккупантами, в вечерние пиковые часы могут применяться графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности", - говорится в сообщении.
Ограничения не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.
По данным "Укрэнерго", дефицит электроэнергии будет присутствовать в энергосистеме в течение почти всех суток.
Напомним, из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности в Кривом Роге и Донецкой области, ограничения действуют и сегодня.