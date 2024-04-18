СБУ затримала соратника Шуфрича, який оплачував послуги Росгвардії

Служба безпеки затримала соратника народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії. Посилаючись на дані СБУ, повідомляє Українська правда.

Так, Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму.

За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти угоди. Зокрема, він займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.

Таким чином, всього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад півмільйона російських рублів.

Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об'єктів народного депутата на території півострова".

Оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч.3 ст.110-2 КК (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, зміни кордонів території чи державного кордону України).

Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.