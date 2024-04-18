СБУ задержала соратника Шуфрича, который оплачивал услуги Росгвардии

Служба безопасности задержала соратника народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в финансировании Росгвардии.﻿﻿ ﻿Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Украинская правда.

Так, Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного фигуранта по делу народного депутата Нестора Шуфрича, которого подозревают в финансировании Росгвардии во временно захваченном Крыму.

По материалам дела, этот злоумышленник отвечал за юридические аспекты сделки. В частности, он занимался заключением договора со структурами Росгвардии на охрану подконтрольной нардепу элитной недвижимости в Крыму.

Таким образом всего за 3 месяца на счета оккупантов было переведено более полумиллиона российских рублей.

Назначение платежей - предоставление "услуг военизированной охраны" объектов народного депутата на территории полуострова".

Оперативники СБУ задержали бизнес-партнера Шуфрича и сообщили ему о подозрении по ч.3 ст.110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.