Окупанти продовжують намагатися захопити Часів Яр – ВСУ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що ситуація в Часовому Ярі контролюється підрозділами ЗСУ, однак солдати РФ не припиняють спроб захопити місто, закидають місто КАБами, знищуючи цивільну інфраструктуру.﻿﻿ Про це Волошин розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

За словами речника ситуація навколо міста Часів Яр наразі складна. Ворог намагається усіма способами вийти на адміністративні кордони Донецької області. Втім, Сили оборони контролюють ситуацію.

"Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії" , - сказав він.

Також Волошин повідомив, що росіяни закидають місто КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру.

"У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі" , - повідомив Волошин.

За словами, речника ОСУВ "Хортиця", тактика росіян полягає в повному знищенні, щоб взяти під контроль "купи пилу".