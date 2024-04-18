Оккупанты продолжают пытаться захватить Часов Яр – ВСУ

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что ситуация в Часовом Яру контролируется подразделениями ВСУ, однако солдаты РФ не прекращают попыток захватить город, забрасывают город КАБами, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Об этом Волошин рассказал в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

По словам спикера ситуация вокруг города Часов Яр сейчас сложная. Враг пытается всеми способами выйти на административные границы Донецкой области. Впрочем, Силы обороны контролируют ситуацию.

"Противника в городе нет. Враг пока использует свое преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах крупных калибров, пытаясь проводить штурмовые действия" , - сказал он.

Также Волошин сообщил, что россияне забрасывают город КАБами, уничтожая при этом гражданскую инфраструктуру.

"В сумме в целом где-то от 20 до 30, а то бывает и больше, за сутки сбрасывает российская авиация бомб по позициям украинских защитников и по гражданской инфраструктуре" , - сообщил Волошин.

По словам, спикера ОСУВ "Хортица", тактика россиян заключается в полном уничтожении, чтобы взять под контроль "кучи пыли".