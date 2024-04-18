Кулеба обговорив з Блінкеном передачу Україні більшої кількості Patriot

Сьогодні, 18 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкеном. Обговорили надання більшої кількості систем Patriot нашій країні. З посиланням на Міністерство закордонних справ України (МЗС), пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зустріч відбулась на полях міністерського саміту G7 на Капрі. Під час перемовин міністр висловив вдячність нашим партнерам за надання допомоги, а також нещодавні рішення про виділення додаткових американських ЗРК Patriot.

За словами Кулеби, роль Штатів у забезпеченні нашої країни системи протиповітряної оборони (ППО) є неоціненною, втім повітряний терор ворога важливо зупинити якнайшвидше.

"Сторони детально обговорили спільні глобальні зусилля, спрямовані на те, щоб якомога швидше надати Україні більше систем протиповітряної оборони "Патріот" та ракет до них" , - відзначає міністерство.

Зокрема сторони наголосили на важливості ухвалення Конгресом Штатів додаткового пакета допомоги Україні, що стане сигналом сили й впевненості, а також покращить ситуацію на полі бою.