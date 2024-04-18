Кулеба обсудил с Блинкеном передачу Украине большего количества Patriot

Сегодня, 18 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкеном. Обсудили предоставление большего количества систем Patriot нашей стране. ﻿Со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины (МИД), пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Встреча состоялась на полях министерского саммита G7 на Капри. Во время переговоров министр выразил благодарность нашим партнерам за оказание помощи, а также недавние решения о выделении дополнительных американских ЗРК Patriot.

По словам Кулебы, роль Штатов в обеспечении нашей страны системой противовоздушной обороны (ПВО) является неоценимой, впрочем, воздушный террор врага важно остановить как можно быстрее.

"Стороны подробно обсудили совместные глобальные усилия, направленные на то, чтобы как можно скорее предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны "Патриот" и ракет к ним" , - отмечает министерство.

В частности стороны отметили важность принятия Конгрессом Штатов дополнительного пакета помощи Украине, что станет сигналом силы и уверенности, а также улучшит ситуацию на поле боя.