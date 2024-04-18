ВАКС присудив колишньому нардепу Полякову три роки умовно

Вищий антикорупційний суд затвердив правочин про визнання винності колишнім депутатом Верховної Ради Максимом Поляковим (Народний фронт) у кримінальному провадженні про незаконне отримання компенсацій за оренду житла у готелі "Київ". З посиланням на опублікований вирок Полякова у судовому реєстрі, повідомляє ЛігаБізнес.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишнім депутатом Верховної Ради Максимом Поляковим (Народний фронт) у кримінальному провадженні про незаконне отримання компенсацій за оренду житла в готелі "Київ". Вирок Полякову від 16 квітня опубліковано в судовому реєстрі.

Ексдепутата визнали винним у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу), йому призначили узгоджене сторонами покарання: три роки позбавлення волі умовно (з іспитовим строком у три роки) та 17 000 грн штрафу.

Національне антикорупційне бюро з'ясувало, що Поляков з кінця 2016 року жив у власній квартирі у Києві, але звернувся за компенсацією за оренду готельного номера.

Щоб уникнути тюремного строку, Поляков погодився повернути 367 250 грн, які йому нарахувало управління справами Верховної Ради у 2018-2019 роках, і ще перерахував 1 млн грн на потреби Збройних Сил України.

Це не основне обвинувачення щодо Полякова. Разом з іншим колишнім депутатом Бориславом Розенблатом він фігурує у так званій "бурштиновій справі", його судять за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Розгляд по суті почався у серпні 2023 року.