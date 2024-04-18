ВАКС присудил бывшему нардепу Полякову три года условно

Высший антикоррупционный суд утвердил сделку о признании виновности бывшим депутатом Верховной Рады Максимом Поляковым (Народный фронт) в уголовном производстве о незаконном получении компенсаций за аренду жилья в гостинице "Киев". Со ссылкой на опубликованный приговор Полякова в судебном реестре, сообщает Лига.Бизнес.

Экс-депутат признан виновным в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса), ему назначили согласованное сторонами наказание: три года лишения свободы условно (с испытательным сроком в три года) и 17 000 грн штрафа.

Национальное антикоррупционное бюро выяснило, что Поляков с конца 2016 года жил в собственной квартире в Киеве, но обратился за компенсацией за аренду гостиничного номера.

Чтобы избежать тюремного срока, Поляков согласился вернуть 367 250 грн, которые ему насчитало управление делами Верховной Рады в 2018-2019 годах, и перечислил еще 1 млн грн на нужды Вооруженных Сил Украины.

Это не основное обвинение в отношении Полякова. Вместе с другим бывшим депутатом Бориславом Розенблатом он фигурирует по так называемому "янтарному делу", его судят по обвинению в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Разбирательство по сути началось в августе 2023 года.