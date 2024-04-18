Німецька економіка могла "незначно зрости" у першому кварталі – центробанк

Німецька економіка уникне зимової рецесії завдяки пожвавленню виробництва, зростанню експорту і стрімкому будівництву на початку року. Про це йдеться в щомісячному звіті Бундесбанку, повідомляє Економічна правда.

Після попередження всього чотири тижні тому про те, що виробництво, ймовірно, скорочувалося другий квартал поспіль у січні-березні, Центральний банк Німеччини заявив, що в цей період, можливо, спостерігалося "незначне зростання".

Однак він застеріг, що стійке відновлення не гарантоване.