Німецька економіка могла "незначно зрости" у першому кварталі – центробанк
Німецька економіка уникне зимової рецесії завдяки пожвавленню виробництва, зростанню експорту і стрімкому будівництву на початку року. Про це йдеться в щомісячному звіті Бундесбанку, повідомляє Економічна правда.
Після попередження всього чотири тижні тому про те, що виробництво, ймовірно, скорочувалося другий квартал поспіль у січні-березні, Центральний банк Німеччини заявив, що в цей період, можливо, спостерігалося "незначне зростання".
Однак він застеріг, що стійке відновлення не гарантоване.
"Економічна ситуація в Німеччині дещо покращилася, але вона залишається слабкою в своїй основі. Тому ще немає впевненості в тому, що зростання економічного виробництва продовжиться в другому кварталі", - йдеться в щомісячному звіті Бундесбанку, опублікованому в четвер.