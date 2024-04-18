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Немецкая экономика могла "незначительно вырасти" в первом квартале – центробанк

Немецкая экономика могла "незначительно вырасти" в первом квартале – центробанк
Фото: Рixabay

Немецкая экономика избежит зимней рецессии благодаря оживлению производства, росту экспорта и стремительному строительству в начале года. Об этом говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, сообщает Экономическая правда.

После предупреждения всего четыре недели назад о том, что производство, вероятно, сокращалось второй квартал подряд в январе-марте, Центральный банк Германии заявил, что в этот период, возможно, наблюдался "незначительный рост".

Однако он предостерег, что устойчивое восстановление не гарантировано.

"Экономическая ситуация в Германии несколько улучшилась, но она остается слабой в своей основе. Поэтому еще нет уверенности в том, что рост экономического производства продолжится во втором квартале", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в четверг.

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