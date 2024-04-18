Немецкая экономика могла "незначительно вырасти" в первом квартале – центробанк

Немецкая экономика избежит зимней рецессии благодаря оживлению производства, росту экспорта и стремительному строительству в начале года. Об этом говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, сообщает Экономическая правда.

После предупреждения всего четыре недели назад о том, что производство, вероятно, сокращалось второй квартал подряд в январе-марте, Центральный банк Германии заявил, что в этот период, возможно, наблюдался "незначительный рост".

Однако он предостерег, что устойчивое восстановление не гарантировано.