Немецкая экономика могла "незначительно вырасти" в первом квартале – центробанк
Немецкая экономика избежит зимней рецессии благодаря оживлению производства, росту экспорта и стремительному строительству в начале года. Об этом говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, сообщает Экономическая правда.
После предупреждения всего четыре недели назад о том, что производство, вероятно, сокращалось второй квартал подряд в январе-марте, Центральный банк Германии заявил, что в этот период, возможно, наблюдался "незначительный рост".
Однако он предостерег, что устойчивое восстановление не гарантировано.
"Экономическая ситуация в Германии несколько улучшилась, но она остается слабой в своей основе. Поэтому еще нет уверенности в том, что рост экономического производства продолжится во втором квартале", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка, опубликованном в четверг.