"Слуга" заявив про завершення дискусії щодо проведення парламентських виборів

Парламентські вибори потрібні, проте під час війни їх не проводитимуть – відповідної дискусії ні в Україні, ні на Заході вже немає. Про це заявив народний депутат від Слуги народу Роман Грищук, повідомляє Ліга.net.

"Сподіваюсь, що якомога швидше будуть вибори, бо вибори – це означає закінчення воєнного стану, настане час, коли їх можна буде адекватно провести. Дискусія з тим, щоб проводити вибори під час воєнного стану, я думаю, завершена. І всередині українського суспільства, і політичного, і наші партнери, я так думаю, теж це зрозуміли" , – висловився він.

Грищук заявив, що розуміє – парламент має оновлюватися. Водночас, за словами нардепа, Верховна Рада – це інституція, яка на час війни закріплена законом.