"Слуга" заявил о завершении дискуссии о проведении парламентских выборов

Парламентские выборы нужны, однако во время войны их не будут проводить – соответствующей дискуссии ни в Украине, ни на Западе уже нет. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа Роман Грищук, сообщает Лига.net.

"Надеюсь, что как можно скорее будут выборы, потому что выборы – это значит окончание военного положения, придет время, когда их можно будет адекватно провести. Дискуссия о том, чтобы проводить выборы во время военного положения, я думаю, завершена. И внутри украинского общества, и политического, и наши партнеры, я так думаю, тоже это поняли" , – сказал он.

Грищук заявил, что понимает – парламент должен обновляться. Вместе с тем, по словам нардепа, Верховная Рада – это институция, которая на время войны закреплена законом.