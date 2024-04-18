РФ збільшить набір контрактників, щоб уникнути нової мобілізації – Bloomberg

Москва готується набрати більше солдатів-контрактників, прагнучи уникнути, принаймні на даний момент, ще однієї масової мобілізації, яка може підірвати народну підтримку війни з Україною. Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними трьох анонімних джерел агентства, Кремль прагне не повторити мобілізацію вересня 2022 року, яка підірвала громадську довіру та спровокувала втечу майже мільйона жителів Росії.

Беручи до 30 тисяч новобранців на місяць, Росія могла б поповнити лави армії на 300 тисяч цього року, сказав Руслан Пухов, голова московського аналітичного центру "Центр аналізу стратегій та технологій".

Спираючись на свою перевагу в боєприпасах, російська армія продовжує наступати, тоді як українські сили зазнають труднощів через затримки з військовою допомогою США та Європи та брак особового складу.

При цьому зростають побоювання, що Росія може досягти серйозних успіхів найближчими тижнями, повідомили джерела Bloomberg, знайомі з цим питанням у США та Європі. Російські війська знаходяться на околиці своєї наступної ключової мети у східній частині Донецької області, Часового Яру, височина якого робить його вирішальним для оборони України в цьому районі.

Водночас Україна стикається із щоденним обстрілом ракетами, безпілотників та бомбами, які виводять з ладу важливу енергетичну інфраструктуру через відсутність ППО та завдають ударів по позиціях армії. Прагнучи також зміцнити свої передові позиції, парламент у Києві схвалив пом'якшену версію закону про набір більшої кількості військ, зазначає Bloomberg.

Плани Москви

Росія має докладні плани щодо збільшення своїх збройних сил до 1,5 мільйона осіб з нинішніх 1,15 мільйона, з яких 650 тисяч мають бойовий досвід в Україні, заявив у грудні військовий міністр Сергій Шойгу. У січні президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність київських сил становить трохи менше ніж 900 тисяч осіб.

"Форма майбутнього російського наступу досить зрозуміла. Ми бачимо, як Росія б'ється на передовій, використовуючи перевагу п'ять до одного в артилерії, боєприпасах та надлишку людей, підкріплених використанням нової зброї" , - сказав Бі-бі-сі колишній командувач Об'єднаних сил Великобританії генерал сер Річард Берронс.

Міністерство оборони Росії 3 квітня повідомило, що цього року армія поповнилася на 100 тисяч новобранців, до того ж щодня вступають 1700 осіб.

Росія використовує щедрі фінансові стимули залучення людей війну. З початку року регіональні виплати новим контрактникам зросли на 40% і становили в середньому 470 тисяч рублів (близько 5000 доларів). І це крім фіксованої федеральної виплати у розмірі 195 000 рублів.

"Російська влада намагається не проводити нову мобілізацію, поки у неї є можливість її уникнути" , - сказав Павло Лузін, російський військовий експерт, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду.

За словами двох осіб, знайомих із ситуацією, на даний момент командування армії частково розраховує на підписання контрактів із деякими призовниками. Цієї весни 150 тисяч росіян будуть призвані на термінову військову службу. Закон дозволяє надсилати цих призовників на поле бою після чотирьох місяців військової служби.