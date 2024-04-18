РФ увеличит набор контрактников, чтобы избежать мобилизации – Bloomberg

Москва готовится набрать больше солдат-контрактников, стремясь избежать, по крайней мере на данный момент, еще одного массовой мобилизации, которая может подорвать народную поддержку войны с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным трех анонимных источников агентства, Кремль стремится не повторить мобилизацию сентября 2022 года, которая подорвала общественное доверие и спровоцировала бегство почти миллиона жителей России.

Принимая до 30 тысяч новобранцев в месяц, Россия могла бы пополнить ряды армии на 300 тысяч в этом году, сказал Руслан Пухов, глава московского аналитического центра "Центр анализа стратегий и технологий".

Опираясь на свое преимущество в боеприпасах, российская армия продолжает наступать, в то время как украинские силы испытывают трудности из-за задержек с военной помощью США и Европы и нехватки личного состава.

При этом растут опасения, что Россия может добиться серьезных успехов в ближайшие недели, сообщили источники Bloomberg, знакомые с этим вопросом в США и Европе. Российские войска находятся на окраине своей следующей ключевой цели в восточной части Донецкой области, Часового Яра, возвышенность которого делает его решающим для обороны Украины в этом районе.

В то же время Украина сталкивается с ежедневным обстрелом ракетами, беспилотников и бомбами, которые выводят из строя важную энергетическую инфраструктуру из-за отсутствия ПВО и наносят удары по позициям армии. Стремясь также укрепить свои передовые позиции, парламент в Киеве одобрил смягченную версию закона о наборе большего количества войск, отмечает Bloomberg.

Планы Москвы

У России есть подробные планы по увеличении своих вооруженных сил до 1,5 миллиона человек с нынешних 1,15 миллиона, из которых 650 тысяч имеют боевой опыт в Украине, заявил в декабре военный министр Сергей Шойгу. В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность киевских сил составляет чуть менее 900 тысяч человек.

"Форма предстоящего российского наступления довольно ясна. Мы видим, как Россия бьется на передовой, используя преимущество пять к одному в артиллерии, боеприпасах и избытке людей, подкрепленных использованием нового оружия" , - сказал Би-би-си бывший командующий Объединенными силами Великобритании генерал сэр Ричард Бэрронс.

Министерство обороны России 3 апреля сообщило, что в этом году армия пополнилась на 100 тысяч новобранцев, причем ежедневно вступают 1700 человек.

Россия использует щедрые финансовые стимулы для привлечения людей на войну. С начала года региональные выплаты новым контрактникам выросли на 40% и составили в среднем 470 тысяч рублей (около 5000 долларов). И это помимо фиксированной федеральной выплаты в размере 195 тысяч рублей.

"Российские власти стараются не проводить новую мобилизацию, пока у них есть возможность ее избежать" , - сказал Павел Лузин, российский военный эксперт, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, на данный момент командование армии частично рассчитывает на подписание контрактов с некоторыми действующими призывниками. Этой весной 150 тысяч россиян будут призваны на срочную военную службу. Закон позволяет отправлять этих призывников на поле боя после четырех месяцев военной службы.