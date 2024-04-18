РФ реєструє все більше нових нафтотрейдерів через санкції США – Bloomberg

Через посилення санкцій США проти РФ, у торгівлі сирою нафтою між Росією та Індією почали з'являтися раніше невідомі, нові нафтотрейдери, які постачають російську нафту до азійської країни.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

"За словами трейдерів та керівників індійських нафтопереробних заводів, постійно з'являються нові фірми, назви яких незнайомі навіть найдосвідченішим комерсантам в Азії, які здійснюють поставки між РФ та Індією. Підкреслюючи труднощі глобального застосування санкцій, вони часто пов'язані з одними й тими ж особами" , - пише агентство.

Багато з нових імен стали продавцями російських сортів лише за останні кілька місяців, після того, як США наклали санкції на Bellatrix Energy Ltd. і Zeenit Supply and Trading DMCC, кажуть співрозмовники.

Ці компанії утворюють постійно зростаючу мережу транспортерів, що створює все більші проблеми для адміністрації Байдена, яка прагне покарати тих, хто допомагає фінансувати військову машину Кремля. Питання непередбачуваних наслідків санкцій і здатності галузі адаптуватися - в тому числі за рахунок відтоку маловідомих компаній - вже давно турбує навіть прихильників санкцій.

У січні-лютому цього року три раніше невідомі компанії - Blackford, Black Pearl і Vertex - разом відіграли значну роль у постачанні російської нафти на приватні та державні переробні підприємства Індії, повідомили трейдери і керівники нафтопереробних заводів. Вони, ймовірно, існуватиму місяці, але не роки.

Трейдери кажуть, що легкість реєстрації нових компаній у таких місцях, як Дубай і Гонконг, була вирішальною у створенні раптово з'явившихся фірм. Більшість із цих імен ще кілька місяців тому не бачили і не чули навіть ті, хто був близький до торгівлі.

За підтримки цих комерсантів, а також тих, хто прийшов раніше, імпорт Індії з Росії зріс з майже нульового рівня до початку війни в Україні до піку в понад два мільйони барелів на день минулого року.