У МЗС Молдови пояснили, чому не приєдналися до всіх санкцій проти РФ
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що його країна не наважується приєднатися до всіх санкцій ЄС проти Росії, щоб не викликати "певну негативну реакцію" з боку Москви. Про це міністр заявив в інтерв'ю Europa Libera, повідомляє Європейська правда.
За його словами, "існують певні труднощі" стосовно можливого запровадження Молдовою санкцій проти РФ.
"Враховуючи історичні відносини, які ми маємо (з Російською Федерацією), і присутність наших громадян (там), і торговельні відносини, ми повинні проявляти певну обережність у цьому процесі", – сказав Попшой.
Він визнає, що ухвалення європейських санкцій проти Росії тягне за собою витрати для "економічних інтересів Республіки Молдова".
Уряд Молдови в цілому приєднався до індивідуальних санкцій ЄС проти російських фізичних та юридичних осіб, але уникає приєднання до економічних санкцій в енергетичній та фінансовій сферах.
Відповідаючи на запитання, чи повинна Молдова мати хороші зовнішні відносини як з Росією, так і з ЄС, Попшой сказав, що російську агресію проти України і, в гібридній формі, проти Молдови "не можна ігнорувати", а "сидіти на двох стільцях зазвичай незручно".