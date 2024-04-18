В МИД Молдовы объяснили, почему не присоединились ко всем санкциям против РФ

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что его страна не решается присоединиться ко всем санкциям ЕС против России, чтобы не вызвать "определенную негативную реакцию" со стороны Москвы. Об этом министр заявил в интервью Europa Libera, сообщает Европейская правда.

﻿По его словам, "существуют определенные трудности" относительно возможного введения Молдовой санкций против РФ.

"Учитывая исторические отношения, которые мы имеем (с Российской Федерацией), и присутствие наших граждан (там), и торговые отношения, мы должны проявлять определенную осторожность в этом процессе" , – сказал Попшой.

Он признает, что принятие европейских санкций против России влечет за собой издержки для "экономических интересов Республики Молдова".

Правительство Молдовы в целом присоединилось к индивидуальным санкциям ЕС против российских физических и юридических лиц, но избегает присоединения к экономическим санкциям в энергетической и финансовой сферах.

Отвечая на вопрос, должна ли Молдова иметь хорошие внешние отношения как с Россией, так и с ЕС, Попшой сказал, что российскую агрессию против Украины и, в гибридной форме, против Молдовы "нельзя игнорировать", а "сидеть на двух стульях обычно неудобно".