США знову посилили санкції проти нафтосектору Венесуели

Сполучені Штати Америки з 18 квітня відновили дію санкцій проти Венесуели та її нафтової та золотодобувної галузей. Про це інформував Державний департамент США, повідомляє ЛігаБізнес.

У жовтні 2023 року США пом'якшили санкції після того, як венесуельський уряд Ніколаса Мадуро та опозиційна Єдина платформа домовилися про проведення виборів у 2024 році.

Рішення передбачало генеральну ліцензію на шість місяців, що тимчасово дозволяє вести бізнес із нафтогазовим сектором Венесуели. Її продовжили б, якби Венесуела виконала свої зобов'язання щодо проведення виборів та звільнення політичних в'язнів, але вона цього не зробила.