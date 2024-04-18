США снова усилили санкции против нефтесектора Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки с 18 апреля возобновили действие санкций против Венесуэлы и ее нефтяной и золотодобывающей отраслей. Об єтом информировал Государственный департамент США, сообщает Лига.Бизнес.

В октябре 2023 года США смягчили санкции после того, как венесуэльское правительство Николаса Мадуро и оппозиционная Единая платформа договорились о проведении выборов в 2024 году.

Решение предусматривало генеральную лицензию на шесть месяцев, временно позволяющую вести бизнес с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Ее продолжили бы, если бы Венесуэла выполнила свои обязательства по проведению выборов и освобождению политических заключенных, но она этого не сделала.