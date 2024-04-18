США снова усилили санкции против нефтесектора Венесуэлы
Соединенные Штаты Америки с 18 апреля возобновили действие санкций против Венесуэлы и ее нефтяной и золотодобывающей отраслей. Об єтом информировал Государственный департамент США, сообщает Лига.Бизнес.
В октябре 2023 года США смягчили санкции после того, как венесуэльское правительство Николаса Мадуро и оппозиционная Единая платформа договорились о проведении выборов в 2024 году.
Решение предусматривало генеральную лицензию на шесть месяцев, временно позволяющую вести бизнес с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Ее продолжили бы, если бы Венесуэла выполнила свои обязательства по проведению выборов и освобождению политических заключенных, но она этого не сделала.
"Николас Мадуро и его представители не полностью выполнили обязательства, взятые на себя по соглашению, которое представители Мадуро и оппозиция подписали на Барбадосе в октябре 2023 года. Поэтому генеральная лицензия, разрешавшая операции, связанные с операциями в нефтегазовом секторе Венесуэлы, истекает в 00:01 18 апреля", — говорится в сообщении Госдепартамента.