Український суд заборонив проросійську партію "СПАС"

У четвер, 18 квітня, колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду завершила розгляд адміністративної справи № 857/2/24 про заборону політичної партії Соціал-патріотична асамблея слов’ян (СПАС). Про це інформувала Судова влада України, повідомляє Новое время.

Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України:

заборонено діяльність політичної партії;

майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Повний текст рішення по справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради.

За інформацією руху Чесно, партію очолює Едуард Коваленко, якому у 2022 році повідомили підозру у державній зраді.

За даними слідства, він шукав навідників та коригувальників вогню на території України. У 2021 році Коваленка затримала СБУ за підозрою у роботі на ФСБ, а також так зване міністерство держбезпеки «ЛНР».