Украинский суд запретил пророссийскую партию "СПАС"

В четверг, 18 апреля, коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда завершила рассмотрение административного дела № 857/2/24 о запрете политической партии Социал-патриотическая ассамблея славян (СПАС). Об этом информирует Судебная власть Украины, сообщает Новое время.

Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины:

запрещена деятельность политической партии;

имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады.

По информации движения Чесно, партию возглавляет Эдуард Коваленко, которому в 2022 году сообщили о подозрении в государственной измене.

По данным следствия, он искал наводчиков и корректировщиков огня на территории Украины. В 2021 году Коваленко задержала СБУ по подозрению в работе на ФСБ, а также так называемое министерство госбезопасности «ЛНР».