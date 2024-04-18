Українці вважають Путіна нелегітимним президентом – опитування

85% опитаних українців вважають нелегітимним правління Володимира Путіна після президентських виборів 2024 року в Росії, повідомляє Українська правда.

Про це говорять результати соціологічного опитування "Центру Разумкова".

У жовтні 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до держав-членів організації визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його президентського терміну, який спливає у 2024 році, та припинити всі контакти з ним, за винятком гуманітарних та з метою досягнення миру.

Оцінюючи своє ставлення до цієї резолюції (тобто чи можна вважати правління Путіна легітимним після березня 2024 року), підтримали позицію ПАРЄ 85% опитаних громадян України, не підтримали лише 5% (10% не визначилися).

Питання звучало так:

Парламентська асамблея Ради Європи виступила із заявою, в якій закликала європейські країни вважати правління президента Росії Володимира Путіна нелегітимним, якщо той залишиться при владі після виборів 2024 року і припинити всі контакти з Росією, за винятком гуманітарних. Чи підтримуєте Ви таку позицію?

Відповіді:

У регіональному вимірі підтримують цю позицію 92% жителів Заходу України, 91% — Центру, 72% - Півдня і 71,5% жителів Сходу. Не підтримують — відповідно 1%, 3%, 7% і 15%.

За визнання Путіна нелегітимним виступають 88% громадян України, які вдома переважно розмовляють українською мовою і 78% тих, хто переважно розмовляє російською (не підтримують це відповідно 3% і 9%).

Опитування методом face-to-face проводилося з 21 по 27 березня на всій території України, що контролюється урядом України та на якій не ведуться бойові дії.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Що передувало:

Після останніх так званих "виборів" президента в Росії редколегія групи видань "Українська правда" вирішила більше не називати Путіна "президентом".