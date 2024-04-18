Украинцы считают Путина нелегитимным президентом – опрос

85% опрошенных украинцев считают нелегитимным правление Владимира Путина после президентских выборов 2024 года в России, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят результаты социологического опроса "Центра Разумкова".

В октябре 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к государствам-членам организации признать Владимира Путина нелегитимным после окончания его президентского срока, который истекает в 2024 году, и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных и с целью достижения мира.

Оценивая свое отношение к этой резолюции (то есть можно ли считать правление Путина легитимным после марта 2024 года), поддержали позицию ПАСЕ 85% опрошенных граждан Украины, не поддержали лишь 5% (10% не определились).

Вопрос звучал так:

Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с заявлением, в котором призвала европейские страны считать правление президента России Владимира Путина нелегитимным, если тот останется у власти после выборов 2024 года и прекратить все контакты с Россией, за исключением гуманитарных. Поддерживаете ли Вы такую позицию?

Ответы:

В региональном измерении поддерживают эту позицию 92% жителей Запада Украины, 91% - Центра, 72% - Юга и 71,5% жителей Востока. Не поддерживают - соответственно 1%, 3%, 7% и 15%.

За признание Путина нелегитимным выступают 88% граждан Украины, которые дома преимущественно разговаривают на украинском языке и 78% тех, кто преимущественно разговаривает на русском (не поддерживают это соответственно 3% и 9%).

Опрос методом face-to-face проводился с 21 по 27 марта на всей территории Украины, которая контролируется правительством Украины и на которой не ведутся боевые действия.

Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Что предшествовало:

После последних так называемых "выборов" президента в России редколлегия группы изданий "Украинская правда" решила больше не называть Путина "президентом".