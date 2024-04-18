Генштаб показав кадри нічної атаки по військовому аеродрому в Джанкої

Генеральний штаб ЗСУ опублікував кадри нічної атаки по військовому аеродрому в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму, повідомляє Українська правда.

"У ніч з 16 на 17 квітня сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим"

У відомстві нагадали, що в результаті атаки, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Водночас кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

У Генштабі підкреслили, що ворожим військам цей удар завдав неочікуваних втрат в озброєнні та військовій техніці, тож бойовий потенціал окупантів чутливо понизився.

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