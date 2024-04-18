Генштаб показал кадры ночной атаки по военному аэродрому в Джанкое

Генеральный штаб ВСУ опубликовал кадры ночной атаки по военному аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма, сообщает Украинская правда.

"В ночь с 16 на 17 апреля силы обороны Украины нанесли ракетный удар и поразили определенные российские военные цели на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым".

В ведомстве напомнили, что в результате атаки, у врага "отминусовано" 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

В то же время количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

В Генштабе подчеркнули, что вражеским войскам этот удар нанес неожиданные потери в вооружении и военной технике, поэтому боевой потенциал оккупантов чувствительно снизился.

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