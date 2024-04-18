Прем'єр Бельгії відповів, коли очікувати на першу поставку F-16 до України

Поставка першого багатоцільового винищувача F-16 з підготовленими українськими пілотами до України відбудеться вже до літа, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Бельгії Алекснадра де Кроо під час розмови з журналістами.

Як відзначив де Кроо, коаліція F-16 є важливою, оскільки винищувачі також мають протиповітряний потенціал.

"І тут Бельгія відіграє дуже важливу роль. Тому що саме ми дбаємо про те, щоб українські пілоти були підготовлені. І поставка першого літака з підготовленими пілотами має відбутися до літа" , - додав він.

F-16

Ще торік низка союзників України погодились на передачу винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди та Данія. Зокрема тоді ж постало й питання що підготовки наших пілотів.

Як розповідало The New York Times, вже до літа поточного року 20 українських пілотів будуть готові до бойових вильотів. Водночас не на всіх воїнів може вистачити літаків.