Премьер Бельгии ответил, когда ожидать первой поставки F-16 в Украину
Поставка первого многоцелевого истребителя F-16 с подготовленными украинскими пилотами в Украину состоится уже к лету, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление премьер-министра Бельгии Алекснадра де Кроо в ходе беседы с журналистами.
Как отметил де Кроо, коалиция F-16 является важной, поскольку истребители также имеют противовоздушный потенциал.
"И здесь Бельгия играет очень важную роль. Потому что именно мы заботимся о том, чтобы украинские пилоты были подготовлены. И поставка первого самолета с подготовленными пилотами должна состояться до лета", - добавил он.
F-16
Еще в прошлом году ряд союзников Украины согласились на передачу истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания. В частности тогда же встал и вопрос о подготовке наших пилотов.
Как рассказывало The New York Times, уже к лету текущего года 20 украинских пилотов будут готовы к боевым вылетам. В то же время не на всех воинов может хватить самолетов.