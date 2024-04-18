Премьер Бельгии ответил, когда ожидать первой поставки F-16 в Украину

Поставка первого многоцелевого истребителя F-16 с подготовленными украинскими пилотами в Украину состоится уже к лету, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Бельгии Алекснадра де Кроо в ходе беседы с журналистами.

Как отметил де Кроо, коалиция F-16 является важной, поскольку истребители также имеют противовоздушный потенциал.

"И здесь Бельгия играет очень важную роль. Потому что именно мы заботимся о том, чтобы украинские пилоты были подготовлены. И поставка первого самолета с подготовленными пилотами должна состояться до лета" , - добавил он.

F-16

Еще в прошлом году ряд союзников Украины согласились на передачу истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания. В частности тогда же встал и вопрос о подготовке наших пилотов.

Как рассказывало The New York Times, уже к лету текущего года 20 украинских пилотов будут готовы к боевым вылетам. В то же время не на всех воинов может хватить самолетов.