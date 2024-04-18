Сирський показав нову бронемашину вітчизняного виробництва

Головнокомандувачеві ЗСУ Олександру Сирському та міністрові оборони Рустему Умєрову представили нові зразки озброєння українського виробництва, повідомляє Ділова столиця.

Відео з технікою Сирський опублікував у соцмережах.

"Озброєння та військова техніка, створені українцями. Мали змогу з міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою" , — зазначив Сирський.

На відео представляють модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем "Спис-Синтез", бронемашину Oncilla та іншу техніку, зазначає "Мілітарний".

"Утім, найцікавішим зразком техніки в експозиції виявилась раніше небачена шестиколісна бронемашина, назва якої поки що не афішується. Візуально машина майже повністю повторює контури відомої машини Mbombe 6×6, що була розроблена південноафриканською компанією Paramount Group" , — пише видання.

Із посиланням на власні джерела "Мілітарний" пише, що ліцензійне виробництво цих машин було налагоджено та одним з українських підприємств.

Mbombe 6x6 — колісна бронемашина з посиленим протимінним захистом виробництва південноафриканської компанії Paramount Group. Як зазначається, конструкція такої бронемашини дозволяє витримувати підрив протитанкової міни фугасної дії.